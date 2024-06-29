Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!

Çimen, ürünlerin badem tedariğini yöre halkından ve toptancılardan sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Pastane işletmecisi ve aynı zamanda ney sanatçısı oğlu 27 yaşındaki İmran Aydın Çimen de kurabiyenin tarifini babasından öğrenip geliştirdiğini ve yöre halkı tarafından da çok beğenildiğini dile getirdi.

Kurabiyenin Datça'nın aroması çok yüksek bademlerinden yapıldığına işaret eden Çimen, kaliteli badem ve iyi işçilikle hazırladıkları kurabiyeyi işletme olarak yoğun sezonda 500 ile 1000 adet arasında sattıklarını kaydetti.