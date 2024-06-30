İzmir'de başlayan yangın Kuşadası'na sıçradı!
İzmir'de başlayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahalede saatler geride bırakılırken gece görüşlü helikopterler de havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor
Giriş: 30.06.2024 - 00:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 02:55
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Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ile gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmalarında 7'nci saate girildi.
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar da yangın bölgesine yönlendirilirken, AFAD, UMKE ve çeşitli kurumlara bağlı ekipler yangın bölgesinde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.
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