Ayhan Bora Kaplan davasında sıcak gelişmeler

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, bazı Ankara Emniyeti görevlileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Başsavcılık; 6’sı emniyet mensubu, 5’si sivil toplam 11 şüpheli hakkında farklı suçlardan dava açtı.

EMNİYET MÜDÜRLERİNE 4 FARKLI SUÇLAMA

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’e, “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması ve “suçluyu kayırma” suçlamaları yöneltildi. Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcıları Şevket Demircan ve Ufuk Gültekin ile komiserler Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca’ya ise “görevi kötüye kullanma”, “göreve ilişkin sırrın açıklanması” ve “tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “suçluyu kayırma” suçlamaları isnat edildi.

5 SİVİL ŞÜPHELİYE DE DAVA Sivil şüpheliden birine “tanığı etkilemeye teşebbüs etmekten”, diğer 4’üne ise “suçluyu kayırma” suçlamasından dava açıldı. 316. MADDE SORUŞTURMASI AYRILDI Başsavcılık; şüpheliler yönünden Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesi uyarınca yürütülen soruşturma hakkında ise ayırma kararı verdi. Bu madde kapsamında başlatılan soruşturma ayrı bir dosya üzerinden yürütülecek. FİRARİ SANIK BEKLENİYOR Yine Macaristan’da yakalanan ve Türkiye’yi iadesi talep edilen Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davası sanıklarından firari Serdar Sertçelik hakkında yürütülen soruşturma da ayrıldı. Serçelik yönünden, “yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs”, “gizliliğin ihlali” ve “suç için anlaşma” maddeleri kapsamında başlatılan soruşturma sürüyor.