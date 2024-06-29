Marmaray'da yolculuk yapan iki çocuk bıçaklı kavgaya tutuştu
Marmaray'da çocuklar arasında bıçaklı kavga çıktı. Vatandaşlar çocukları zor ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Marmaray’da yolculuk yapan iki çocuk arasında bilinmeyen bir sebeple kavga etti. Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgada bir çocuk diğerine bıçakla saldırmaya kalktı.
ARAYA BİR YOLCU GİRİP AYIRDI
Yolcuların yüreği ağzında seyrettiği kavgada araya giren bir vatandaş çocukları ayırdı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Çocukların kavgası Marmaray'da yolculuk yapan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal medya platformu X üzerinden İstanbul Duysun isimli hesapla paylaşıldı
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayın ardından soruşturma başlatıldı