New York Times: ABD Başkanı Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli

New York Times (NYT) gazetesi, kasımdaki başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk tartışmada ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri gideremediğini belirterek “yarıştan çekilmesi” çağrısında bulundu.

NYT Yayın Kurulu, “Ülkesine hizmet etmek için Başkan Biden yarıştan çekilmeli” başlıklı bir makale yayımladı.

Makalede, Biden’ın tartışmada Amerikan halkını, bir dönem daha kalmayı düşündüğü makamın zorlu talepleri için yeterli olduğuna ikna edemediği kaydedilerek, “Seçmenlerin açıkça görülen bir şeyi görmezden gelmesi beklenemez: Sayın Biden 4 yıl önceki adam değil.” ifadesi kullanıldı.

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Biden’ın tartışmaya bir “gölge” gibi çıktığı, tekrar seçildiğinde ne yapacaklarını anlatmakta ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın provokasyonlarıyla yalanlarına cevap vermekte zorlandığı anlatılan makalede, şu anki haliyle başkanın pervasız bir kumar oynadığına işaret edildi.

Makalede, herhangi bir isim verilmeden, Trump’a karşı daha ikna edici ve enerjik alternatifler sunulması konusunda daha donanımlı Demokrat liderler olduğu vurgulanarak, “Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır.” denildi.