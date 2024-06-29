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        Haberler Dünya New York Times: ABD Başkanı Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli | Dış Haberler

        New York Times: ABD Başkanı Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli

        ABD başkanlığı için yarışan Demokrat Partili Joe Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump, 27 Haziran gecesi canlı yayında kozlarını paylaştı. Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyemedi ve program sonrası yoğun eleştiriye maruz kaldı. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times da "Ülkesine hizmet etmek için Başkan Biden yarıştan çekilmeli" başlıklı bir makale yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:00 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:09
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        "Biden ülkesine hizmet etmek için yarıştan çekilmeli"
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        New York Times (NYT) gazetesi, kasımdaki başkanlık seçimleri için 27 Haziran gecesi yapılan ilk tartışmada ABD Başkanı Joe Biden’ın sağlık durumuyla ilgili endişeleri gideremediğini belirterek “yarıştan çekilmesi” çağrısında bulundu.

        NYT Yayın Kurulu, “Ülkesine hizmet etmek için Başkan Biden yarıştan çekilmeli” başlıklı bir makale yayımladı.

        Makalede, Biden’ın tartışmada Amerikan halkını, bir dönem daha kalmayı düşündüğü makamın zorlu talepleri için yeterli olduğuna ikna edemediği kaydedilerek, “Seçmenlerin açıkça görülen bir şeyi görmezden gelmesi beklenemez: Sayın Biden 4 yıl önceki adam değil.” ifadesi kullanıldı.

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        Biden’ın tartışmaya bir “gölge” gibi çıktığı, tekrar seçildiğinde ne yapacaklarını anlatmakta ve Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump’ın provokasyonlarıyla yalanlarına cevap vermekte zorlandığı anlatılan makalede, şu anki haliyle başkanın pervasız bir kumar oynadığına işaret edildi.

        Makalede, herhangi bir isim verilmeden, Trump’a karşı daha ikna edici ve enerjik alternatifler sunulması konusunda daha donanımlı Demokrat liderler olduğu vurgulanarak, “Biden'ın şu anda yapabileceği en büyük kamu hizmeti, yeniden seçilmek için aday olmaya devam etmeyeceğini duyurmaktır.” denildi.

        Tartışmada Trump’ın da kendisinin demokrasi için önemli bir tehlike oluşturduğunu ve halkın güvenini hak etmeyen bir figür olduğunu kanıtladığı belirtilen makalede, tekrar seçilmesi halinde Amerikan siyasi sistemindeki kuvvetler dengesi tarafından kısıtlanmayacak bir başkan olacağına söz verdiği aktarıldı.

        Ayrıca, ABD’nin mevcut Cumhuriyetçi adaya karşı daha güçlü bir rakip çıkarması gerektiği tekrarlanarak, buna rağmen kasım ayında yapılacak seçim yarışı Trump ile Biden arasında kalırsa da yayın kurulunun görevdeki başkanı destekleyeceği de ifade edildi.

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        CANLI YAYIN TARTIŞMASI ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

        ABD'de, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN'deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

        Trump, program boyunca rakibine karşı net üstünlük sağlayamasa da Biden ikinci adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

        Biden'ın adaylıktan çekilmesi gerektiği yönünde tartışmalar alevlenirken, Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için tasarı hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #joe biden
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