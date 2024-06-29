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        Kopya çeken 6 kişi yakalandı

        Samsun'da Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde kopya çeken şahıslar yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 23:20 Güncelleme: 29.06.2024 - 23:29
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        Kopya çeken 6 kişi yakalandı
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        Samsun’un Alaçam ilçesinde Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik cihaz kullanarak kopya çeken 5 kişi ile düzeneği kurup kopya veren 1 kişi, yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samsun’un Alaçam ilçesinde bugün yapılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu e-sınav merkezinde elektronik haberleşme cihazıyla kopya çeken kişilerin olduğu bilgisini aldı.

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        Yapılan çalışmalarda, sınav çıkışı S.M., N.K., V.K., T.A. ve M.K.’nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 3 kamera, 3 kulaklık, 5 alıcı ile verici ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Soruşturmanın devamında sınav merkezinin yaklaşık 200 metre ilerisinde sistem üzerinde kopya veren ve şüphelilerin üzerine sistemi kuran Ş.Ü. de yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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