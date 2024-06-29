Turgay Tanülkü'nün 101 kişilik kocaman ailesi

"BENİM DESTURUM SEVGİ, VEREBİLDİĞİM KADAR SEVGİ"

Turgay Tanülkü, çocuklarının hepsinin eşine kendisine "anne" ve "baba" diye hitap ettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Ufaklar, bana "Dede" demeye başladı. Eşim Zehra'ya çok şey borçluyum. Eşim olmasaydı ben bunları yapamazdım. Onun da yüreği çok farklıdır, benden daha farklıdır. Çocuklar, anne kokusunu özlüyor. Çocuklarım benim karşıma geçip, Zehraya da dokunarak konuşurlar. Dokunma duygusu, babalık ve annelik demek. Oyuncu arkadaşlarım; "Para verelim, çocuklara harca" diyor. Hayır gidip onunla oturmalı, ekmeğini paylaşmalısın. Çocuğun özlem duyduğu bu. Önemli olan sevgi. Bu çocukların sevgiye ihtiyacı var. Ailede sevgiyi görmeyen çocuk, kendi kurduğu yuvada sevgiyi kuramaz. Bayramlarda çocukları ailelerine göndermek istiyorum. Üç gün sonra; "Gel, bizi al" diye arıyorlar. Mutluyuz. Bayramları, özel günleri o çocuklarla paylaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Büyükler geldi, gelemeyenlerle görüntülü konuştuk. Yozgat'ta okuyan evlatlarım var, 3 kız kardeş. Büyüklere Babam bir şey lâzım mı? diye soruyorum; "Yok babam" diyorlar. En küçüğüne sorduğumda; "Sen gel" diyor. Bambaşka bir dünya... Onun için herkes, her şeye sevgi göstermeli. Benim desturum sevgi, verebildiğim kadar sevgi. Eşimin de benim de mutluluğumuz bu. İkisini de onlarda görüyorum. 10 torunum var. Onlarda annelerinin ve babalarının kokusu var. Her şey insan kokusu ve dokusudur. Bizim yaptığımız bu" ifadelerini kullandı.