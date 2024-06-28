YASEMİN ŞEFKATLİ - İDO TATLISES

'ÇİRKİN' MESAJA CEVAP

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyorsanız ve yaptığınız paylaşımlar binlerce hatta milyonlarca kişiye ulaşıyorsa çoğu zaman olumlu olduğu kadar olumsuz yorumların sayısı da bir hayli fazla olabiliyor.

Sosyal medya platformlarından günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşan, bu durumdan nasibini alan ünlüler arasında Yasemin Şefkatli yer alıyor.

2021'de evlenen ve 2024'ün Ocak ayında ikiz bebeklerine kavuşan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, tek yumurta ikizi olan erkek bebeklerine İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını vermişti.