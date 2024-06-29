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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Arda Güler'e özel tablo! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'e özel tablo!

        Futbol dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kaya, A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Arda Güler'i de tuvale yansıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 15:37 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:40
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          Ronaldo’dan Messi’ye, Modric’ten Rakitic’e, Neymar’dan Ronaldinho’ya kadar bir çok ünlü isim için benzer çalışmalar yapan ünlü sanatçı Ersan Kaya, Türkiye’den önemli yıldızlar ve teknik adamlara da hediye etmişti.

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          Milli takımdan kaptan Hakan Çalhanoğlu ile başlayan özel tablolar, tüm milli takım oyuncuları ile devam edecek.

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          Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) attığı enfes golle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için özel bir çalışma yapan Ersan Kaya, genç yıldız ile Almanya’da buluşarak ortaya çıkan eseri takdim etti.

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          Kendisine sunulan tablo karşısında beğenisini gizleyemeyen Arda, özel çalışmadan ötürü sanatçı Ersan Kaya teşekkür etti.

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