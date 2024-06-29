Jose Mourinho'lu Fenerbahçe, Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki ilk sınavında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler yenik duruma düştüğü mücadeleyi Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleriyle 2-1 kazandı.
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Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, ilk etap kampının son gününde Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile hazırlık maçı yaptı.
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Sarı-lacivertliler, 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
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Fenerbahçe böylece yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı. Petrolul'u çalıştıran Mehmet Topal ise teknik direktörlük kariyerinin ilk sınavında mağlup oldu.
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Karşılaşmanın 35. dakikasında Grozav'ın ceza sahası içinde çıkardığı topu Bratu, tek dokunuşla filelere gönderdi.
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Sarı-lacivertliler 41. dakikada Edin Dzeko ile eşitliği sağladı; Cengiz Ünder'in ceza sahasına uzun topunu kontrol eden Dzeko, rakibininde sıyrılarak sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla takımının ilk golünü kaydetti.
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İkinci yarıya 7 değişiklikle başlayan Fenerbahçe'de, 57. dakikada ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miha Zajc, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
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Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmazken sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.
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20 OYUNCU FORMA GİYDİ, LEVENT MERCAN SİFTAH YAPTI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Petrolul karşısında sahaya Ertuğrul, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan Yandaş, Kent, Fred, Cengiz Ünder ve Edin Dzeko 11'ini sürdü.
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İkinci yarıda ise Levent Mercan, Umut Nayir, Crespo, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Zeki Dursun, Miha Zajc, Yusuf Akçiçek ve Emirhan Arkutcu oyuna dahil oldu.
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Sarı-lacivertlilerde Fatih Karagümrük'ten transfer edilen yeni transfer Levent Mercan da Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı. Başarılı sol bek, ikinci yarının başında Luan Peres'in yerine oyuna girdi.
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BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER DE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco, yönetim kurulu üyeleri Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık, Alper Alpoğlu ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan da hazırlık maçını takip etti.
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Başkan Ali Koç ve Mario Branco ile beraberindekiler mücadelenin başlamasına kısa süre kala helikopterle piste indi. Daha sonra tesislerin ön bölümüne geçerek maçı izlediler.
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