Tadilat yangını 3 binaya sıçradı
Tuzla'da 3 katlı binanın çatı katında tadilat sırasında çıkan yangın bitişiğinde bulunan 3 binaya sıçradı. Olayda 4 binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir binanın çatı katında tadilat nedeniyle çıkan yangın 3 binaya sıçradı.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangını çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Tuzla Yayla Mahallesi Öztunç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında saat 16.30 sıralarında meydana geldi.
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İddiaya göre, 3 kattı binanın çatı kısmında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı. Yangın rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
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Yangın bitişiğinde ve arka sokakta bulunan diğer binaların çatılarına sirayet etti. Kısa sürede büyüyen yangında 4 binanın çatısı alevlere teslim oldu.
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Ara ara patlamaların da yaşandığı yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 4 binanın çatısına merdiven aracı ile müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
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İlk belirlemelere göre, yaralı ya da can kaybının yaşanmadığı yangında 3 binanın çatısında hasar oluştu. Ekipler, çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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