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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İlk çeyrek bilet İsviçre'nin! İtalya, EURO 2024'e veda etti - Futbol Haberleri

        İsviçre: 2 - İtalya: 0 | MAÇ SONUCU

        İsviçre-İtalya maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da... EURO 2024 son 16 turunda İsviçre ile İtalya karşı karşıya geldi. İtalya'yı Freuler ve Vargas'ın golleriyle 2-0 mağlup eden İsviçre çeyrek finale yükseldi. Rakibini 31 yıl sonra mağlup eden İsviçre, çeyrek finalde İngiltere-Slovakya maçının galibiyle karşılaşacak. İtalya ise turnuvaya veda etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 29.06.2024 - 20:55
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        İlk çeyrek bilet İsviçre'nin!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İsviçre ile İtalya karşı karşıya geldi.

        İlk düdükten itibaren müsabakanın sonuna üstün bir oyun sergileyen İsviçre sahadan 2-0'lık skorla ayrılarak bir üst tura yükseldi.

        İsviçre'yi galibiyete taşıyan golleri 37. dakikada Freuler ve 46. dakikada Vargas kaydetti.

        Bu sonuçla çeyrek finale yükselen İsviçre, bu turda İngiltere-Slovakya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

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        İSVİÇRE 31 YIL SONRA KAZANDI

        İtalya, İsviçre'ye karşı 31 yıl sonra ilk yenilgisini aldı.

        İki takım arasındaki son altı maçın beşi beraberlikle sona ererken İsviçre, 1993'ten sonra ilk kez İtalya'yı mağlup etmeyi başardı.

        İSVİÇRE'NİN GRUPTAKİ PERFORMANSI

        A Grubu'nda yer alan Murat Yakın teknik direktörlüğündeki İsviçre, Almanya'nın ardından 5 puanla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

        İsviçre, grupta Macaristan'ı 3-1 yendi, İskoçya ve Almanya ile 1-1 berabere kaldı. Almanya ile oynanan müsabakada 90+2. dakikada kalesinde golü gören İsviçre, liderlik şansını kaçırdı.

        Grup maçlarında 5 gol atıp 3 gol yiyen İsviçre'de rakip fileleri havalandıran isimler Michel Aebischer, Xherdan Shaqiri, Breel Embolo, Kwadwo Duah ve Dan Ndoye oldu.

        İTALYA'NIN GRUPTAKİ PERFORMANSI

        B Grubu'nda mücadele eden Luciano Spalletti yönetimindeki İtalya, İspanya'nın ardından 4 puanla ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

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        İtalya, Arnavutluk'u 2-1 yenerek başladığı grup maçlarında İspanya'ya 1-0 kaybetti ve Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı.

        "Gök Mavililer", grupta 3 gol atıp 3 gol yedi. İtalya'nın gollerini Alessandro Bastoni, Nicolo Barella ve Mattia Zaccagni attı.

        Takımı adına en kritik anda sahneye çıkan Zaccagni'nin son grup maçında Hırvatistan ağlarına 90+8. dakikada gönderdiği gol, İtalya'ya ikinciliği getirdi.

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