Rusya'nın petrolünü ucuza kapattı!

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Hindistan'ın Rusya'dan ham petrol alımlarının, Ukrayna'daki savaşın patlak vermesinden bu yana önemli ölçüde arttığı ortaya çıktı.

ABD ve Avrupa'da yasaklanan Rus petrolü, Hindistan için ham petrolü ucuza almak için fırsat yaratırken, ülkenin Rus petrol ithalatı Mart'ta günde yaklaşık 300 bin varile, Nisan'da ise günde 700 bin varile kadar yükseldi.

Ham petrol, Hindistan'ın toplam ithalatının yaklaşık yüzde 17'sini oluştururken, Ukrayna'nın işgalinden önce ise bu oran yüzde 1 seviyesindeydi. Hindistan, geçen yıl Rusya'dan günde ortalama 33 bin varil petrol ithal etmişti.

Dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı olan Hindistan'ın, Şubat ayı sonunda Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana Rusya'dan 40 milyon varil ham petrol satın aldığı tahmin ediliyor. Bu rakamın, Rusya'dan Ukrayna'ya 2021'de satılan petrol miktarının yüzde 20'sine denk geldiği belirtiliyor.

The Economic Times'ın haberine göre, Hindistan'ın, Brent petrolün varil başına 105 dolardan satıldığı zamanlarda, varil başına 30 dolar veya daha fazla indirimler elde ettiği belirtiliyor.

ABD'DEN UYARI GELDİ

Gelişmeler, Hindistan'ın önüne, rafinerilerin ham petrolü dizel ve jet yakıtı gibi ürünler yapmak için kullanabilmesi ve yurtdışında normalden daha iyi marjlarla satabilmesi fırsatını çıkarırken, ABD Başkanı Joe Biden ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasında dikkat çeken bir görüşme yaşandı.

Yetkililer, Nisan ayında gerçekleşen görüşmede, Başkan Biden'ın Rusya'dan petrol alımının

Hindistan'ın çıkarına olmadığını Modi'ye ilettiğini belirtiyor.

Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını artırmasının Batı'nın Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarını hafiflettiğini kaydeden ABD'li yetkililer, ABD'nin şimdiye kadar Hindistan gibi ülkelere Rus ham petrolünü satın almayı bırakmaya zorlayabilecek sert yaptırımlar uygulamadığını vurgulayarak, Hindistan'ın bu tutumunu devam ettirmesinin ileride 'sonuçlarının' olabileceği uyarısında bulunuyor.

ÇİN DE UCUZ PETROL ALIYOR

Hindistan haricinde, Çin'deki rafinerilerin de Rus petrolünü indirimlerle gizlice satın aldığı ortaya çıktı.

Financial Times'ın haberine göre, Çin'deki rafinedeki görevli bir yetkili, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, inceleme ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların kamuya açıklamadığını açıkladı.