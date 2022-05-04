Çin Rusya'dan indirimli petrol alıyor!

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Batılı ülkeler Ukrayna'daki savaş nedeniyle alımları askıya alıp potansiyel ambargoları araştırırken, Çin'deki rafinerilerin Rus petrolünü indirimlerle gizlice satın aldığı ortaya çıktı.

Shandong merkezli bağımsız bir rafineride görev yapan bir yetkili, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, inceleme ve ABD yaptırımlarından kaçınmak için Rus petrol tedarikçileriyle yapılan anlaşmaların kamuya açıklamadığını söyledi.

Söz konusu yetkili, rafinerinin, devlete ait emtia ticaret şirketlerinden Rus ham petrol alım kotasının bir kısmını devraldığını da sözlerine ekledi.

AVRUPA'DA YASAK 15 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Financial Times'ın haberine göre, birçok batılı şirket, Rus emtialarını satın almak için gereken sigorta, nakliye veya finansmanı güvence altına almak için öz yaptırım uyguluyor veya mücadele ediyor.

Yüksek enerjiye ihtiyacı nedeniyle Çin'in devreye girip satılmayan varilleri satın alma ihtimali ise beklentileri artırıyor.

ABD ve İngiltere, Rus petrolünü yasaklarken, Avrupa Birliği ise ülkeye ambargo ve kısıtlamalar getirme konusunda görüşmelerde bulunuyor. 15 Mayıs'tan itibaren Avrupa Birliği ve İsviçre merkezli emtia tüccarları dünyanın başka hiçbir yerinde Rosneft varilleri satamayacak.