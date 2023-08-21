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        Haberler Dünya Hilary Kasırgası alarmı: Meksika'da can aldı, California'da OHAL ilan edildi!

        Hilary Kasırgası alarmı: Meksika'da can aldı, California'da OHAL ilan edildi!

        ABD'nin California eyaletinde etkili olması beklenen Hilary Kasırgası, Meksika'da ani sele neden oldu. Meksika'da bir kişi hayatını kaybederken, California'da "yaşamı tehdit etmesi" beklenen kasırga sebebiyle OHAL ilan edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 07:42
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          Son günlerde Meksika'nın batı kıyılarını etkileyen Hilary Kasırgası, Baja Yarımadasını vurdu. Sel ve su baskınlarına neden olan Hilary Kasırgası nedeniyle, Meksika'da bir kişi hayatını kaybetti.

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          Kasırga'nın etkili olmasının beklendiği California'da ise olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

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          ABD Ulusal Hava Servisi'nin bildirdiğine göre, fırtına güney California üzerinden kuzeye doğru ilerlerken "yaşamı tehdit edecek" bir hale getirmesi bekleniyor.

        • 4

          Pazar akşamı Los Angeles, San Bernardino, Death Valley, Ventura ve Santa Clarita da dahil olmak üzere California genelinde 20'den fazla sel uyarısı verildi.

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          California Valisi Gavin Newsom, 12 bölgede OHAL ilan ederken, Nevada'da Joe OHAL ilan edildi. Batı Clark'ta selden kaynaklanan sorunlara yardımcı olmak için 100 Ulusal Muhafız birliğini harekete geçirildi.

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          California'da yaşanabilecek felaket durumunda vatandaşlara yardım etmek amacıyla eyaletin çeşitli bölgelerinde binlerce personel hazır bekletilirken, çevredeki havaalanlarında 80 uçuşun iptal edildi.

        • 7

          Guardian'da yer alan habere göre, Güney California'yı tropikal kuvvetli bir fırtınanın vurması son derece nadir bir olay ve Meksika sınırının hemen kuzeyindeki San Diego İlçesi ilk kez bir fırtınadan etkilenecek.

        • 8

          Diğer yandan California dün Hilary'nin gelişine hazırlanırken, Los Angeles'ın yaklaşık 80 mil kuzeybatısındaki Ventura İlçesi Ojai şehrinde de 5.1 büyüklüğünde bir depremle meydana geldi. Depremde herhangi bir hasar oluşmadı.

        • 9

          Hilary'in kuzey yönünde ilerlemeye devam etmesi ve karada ilerlediği sürece önümüzdeki günlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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