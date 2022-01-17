1- Hepsi Şimdi Arena

Hem aktör hem de izleyici olabilirsiniz, ancak bu üç boyutlu deneyim sizi heyecanlandıracak mı yoksa korkutacak mı? Neredeyse 10 tüketiciden 8'i, telepresence (telebulunma) teknolojisinin sanatçıların sanki oradaymış gibi dijital olarak performans göstermelerine olanak tanıyacak etkinlik salonları hayal ediyor.