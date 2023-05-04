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Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı

Hepsiburada sadakat programı Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştığını, üyelerin toplam 1,2 milyar TL fayda elde ettiğini duyurdu

Giriş: 04.05.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Hepsiburada Premium 1 milyon üyeye ulaştı
HABERTURK.COM

Hepsiburada, geçtiğimiz Temmuz ayında tanıttığı, üyelik bazlı sadakat programı Hepsiburada Premium'un 1 milyon üyeye ulaştığını ve 10 ayda 1,2 milyar TL’lik fayda sağladığını duyurdu.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre 1 milyon üye 10 ayda toplam 65,5 milyon TL değerinde Hepsiburada alışverişlerinde kullanabilecekleri Hepsipay Papel kazandı.
16 milyon siparişte kargo bedavadan yararlanıldı. Kullanıcılar 340 milyon TL değerinde fayda elde ettiler.

7 bin mobilya ve 2 bin lastik siparişindeki montajlardan yüzde 50 indirimli yararlanıldı. 9 bin kez yararlanılan bu seçenekle üyeler toplam 2 milyon TL fayda elde etti.

ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ

Hepsiburada Premium üyeleri en fazla süpermarket, züccaciye, sağlık-güzellik, ev tekstili ve oyuncak kategorilerinden alışveriş yaptı. Süpermarket kategorisinde, en çok satılan ürünler sırasıyla; çay, fındık kreması, ayçiçek yağı ve tuvalet kağıdı oldu.

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