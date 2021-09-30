E-ticaret firması Hepsiburada, 1 Temmuz'da dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu. Bu gelişme Türkiye'de büyük bir heyecan uyandırsa da hisseleri alan yatırımcılar aynı heyecan ve sevince ortak olamadı.

Temmuzdaki halka arzda hisselerin arz fiyatı 12 dolar olmuştu. Böylece Hepsiburada 4 milyar dolarlık değer ulaştı.

Hepsiburada hisseleri ilk işlem gününde 13 doları aşmış, 9 Temmuz'da ise 14.26 dolarla kapanış zirvesini görmüştü. Ağustos ortasına kadar 13-14 dolar aralığında seyreden hisseler bu tarihten itibaren yönünü aşağı doğru çevirdi.

Dün kapanış itibarıyla Hepsiburada hisseleri 6.4 dolara gerilerken şirketin piyasa değeri de 2.1 milyar dolara geriledi.

Yani halka arzda 12 dolara hisse alanlar yüzde 47 kayıp yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi haziran sonunda 14.503 dolarken dün itibarıyla 14.512 dolara yükseldi. Yani Hepsiburada'nın büyük kayıplar yaşadığı dönemde endeks yatay bir seyir izledi.

SONUÇLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ağustos sonunda Hepsiburada mali sonuçlarını açıkladığında hisseler 12.02 dolarla halen halka arz fiyatının üzerindeydi. Firmanın satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 artışla 1.75 milyar TL’ye, brüt ürün değeri ise yüzde 38.2 artarak, 5.9 milyar TL’ye çıktı. Ancak faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını gösteren FAVÖK’ü ise satışları artırma odaklı yatırım, reklam ve pazarlama harcamaları nedeniyle eksiye döndü.

Geçen yılın aynı döneminde 71.1 milyon lira olan FAVÖK, bu yılın ikinci çeyreğinde ise eksi 188.6 milyon lira oldu.

HEPSİBURADA’DA DÜŞÜŞ ENDİŞELENDİRDİ

Beklenenden olumsuz gelen bu sonuçlarla Hepsiburada hisseleri 26 Ağustos tarihinde yüzde 25'i aşan kayıpla 8.97 dolara geriledi. 30 Ağustos'ta Hepsiburada hisseleri yeniden 9.76 dolara yükselse de Bank of America'nın hisselerle ilgili tavsiyesini 'satın al'dan 'nötr'e çevirmesiyle yeni bir satış dalgası geldi ve dün itibarıyla hisseler 6.4 dolara geriledi.

HUKUK BÜROLARI ÇAĞRIDA BULUNDU

Bu arada Hepsiburada hisselerinin halka arz fiyatının da altına düşmesi üzerine ABD’deki 4 hukuk bürosu (Glancy Prongay & Murray LLP, Johnson Fistel, Howard G. Smith, Frank R. Cruz) yatırımcıları konuyu incelemeye davet etti. Mağdur olduğunu düşünen yatırımcılara destek olacaklarını bildirdiler.

Bu çağrılarda sonra dava açıldığına dair ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.

ÜST YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİKLER

Hepsiburada'da halka arz sonrası dikkat çeken bir diğer konu da yönetimindeki değişiklikler oldu. Ağustos sonunda yapılan duyuruya göre Hepsiburada Strateji ve İş Direktörü (CSBO) olan Murat Büyümez, kategori yönetimi ve ticari operasyonlara odaklanan Ticaretten Sorumlu Genel Müdür (CCO) rolünü üstlendi. Şirketin CCO'su Mutlu Erturan, yeni girişimlere, büyüme girişimlerine ve stratejik fırsatlara odaklanan Chief Business Officer (CBO) rolünü üstlendi. Chief Strategy Officer rolü ise boş kaldı.

TÜRKİYE'YE 510 MİLYON DOLAR GETİRDİ

Hepsiburada, yatırımcılarını mutsuz ederken halka arzdan elde ettiği gelirlerin 510 milyon dolarını Türkşye'ye getirdi. HABERTÜRK'TEN Rahim Ak'ın haberine göre geçen yıl boyunca da 710 milyon dolarlık doğrudan yatırım çektiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yıl temmuzda sadece 1 ayda 510 milyon dolarlık bir giriş olduğu görüldü. Bu rakam ise Nasdaq Borsası'nda halka açılan ve toplam halka arz büyüklüğü 700 milyon dolar olan hepsiburada.com'un elde ettiği geliri akla getirdi. Çünkü şirketin arz geliri açısından bakıldığında aynı tutara yani 510 milyon dolara ulaşılan rakamla aynı olduğu anlaşıldı. Bu gelir ile birlikte temmuzda Türkiye'nin açığı 1.2 milyar dolar yerine 683 milyon dolar oldu.