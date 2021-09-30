E-ticaret firması Hepsiburada, 1 Temmuz'da dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta halka arz edilen ilk Türk şirketi oldu. Bu gelişme Türkiye'de büyük bir heyecan uyandırsa da hisseleri alan yatırımcılar aynı heyecan ve sevince ortak olamadı.
Temmuzdaki halka arzda hisselerin arz fiyatı 12 dolar olmuştu. Böylece Hepsiburada 4 milyar dolarlık değer ulaştı.
Hepsiburada hisseleri ilk işlem gününde 13 doları aşmış, 9 Temmuz'da ise 14.26 dolarla kapanış zirvesini görmüştü. Ağustos ortasına kadar 13-14 dolar aralığında seyreden hisseler bu tarihten itibaren yönünü aşağı doğru çevirdi.
Dün kapanış itibarıyla Hepsiburada hisseleri 6.4 dolara gerilerken şirketin piyasa değeri de 2.1 milyar dolara geriledi.
Yani halka arzda 12 dolara hisse alanlar yüzde 47 kayıp yaşadı. Nasdaq Bileşik Endeksi haziran sonunda 14.503 dolarken dün itibarıyla 14.512 dolara yükseldi. Yani Hepsiburada'nın büyük kayıplar yaşadığı dönemde endeks yatay bir seyir izledi.
SONUÇLAR BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Ağustos sonunda Hepsiburada mali sonuçlarını açıkladığında hisseler 12.02 dolarla halen halka arz fiyatının üzerindeydi. Firmanın satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5.2 artışla 1.75 milyar TL’ye, brüt ürün değeri ise yüzde 38.2 artarak, 5.9 milyar TL’ye çıktı. Ancak faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını gösteren FAVÖK’ü ise satışları artırma odaklı yatırım, reklam ve pazarlama harcamaları nedeniyle eksiye döndü.
Geçen yılın aynı döneminde 71.1 milyon lira olan FAVÖK, bu yılın ikinci çeyreğinde ise eksi 188.6 milyon lira oldu.
Beklenenden olumsuz gelen bu sonuçlarla Hepsiburada hisseleri 26 Ağustos tarihinde yüzde 25'i aşan kayıpla 8.97 dolara geriledi. 30 Ağustos'ta Hepsiburada hisseleri yeniden 9.76 dolara yükselse de Bank of America'nın hisselerle ilgili tavsiyesini 'satın al'dan 'nötr'e çevirmesiyle yeni bir satış dalgası geldi ve dün itibarıyla hisseler 6.4 dolara geriledi.
HUKUK BÜROLARI ÇAĞRIDA BULUNDU
Bu arada Hepsiburada hisselerinin halka arz fiyatının da altına düşmesi üzerine ABD’deki 4 hukuk bürosu (Glancy Prongay & Murray LLP, Johnson Fistel, Howard G. Smith, Frank R. Cruz) yatırımcıları konuyu incelemeye davet etti. Mağdur olduğunu düşünen yatırımcılara destek olacaklarını bildirdiler.
Bu çağrılarda sonra dava açıldığına dair ise herhangi bir resmi açıklama gelmedi.
ÜST YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİKLER
Hepsiburada'da halka arz sonrası dikkat çeken bir diğer konu da yönetimindeki değişiklikler oldu. Ağustos sonunda yapılan duyuruya göre Hepsiburada Strateji ve İş Direktörü (CSBO) olan Murat Büyümez, kategori yönetimi ve ticari operasyonlara odaklanan Ticaretten Sorumlu Genel Müdür (CCO) rolünü üstlendi. Şirketin CCO'su Mutlu Erturan, yeni girişimlere, büyüme girişimlerine ve stratejik fırsatlara odaklanan Chief Business Officer (CBO) rolünü üstlendi. Chief Strategy Officer rolü ise boş kaldı.
TÜRKİYE'YE 510 MİLYON DOLAR GETİRDİ
Hepsiburada, yatırımcılarını mutsuz ederken halka arzdan elde ettiği gelirlerin 510 milyon dolarını Türkşye'ye getirdi. HABERTÜRK'TEN Rahim Ak'ın haberine göre geçen yıl boyunca da 710 milyon dolarlık doğrudan yatırım çektiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yıl temmuzda sadece 1 ayda 510 milyon dolarlık bir giriş olduğu görüldü. Bu rakam ise Nasdaq Borsası'nda halka açılan ve toplam halka arz büyüklüğü 700 milyon dolar olan hepsiburada.com'un elde ettiği geliri akla getirdi. Çünkü şirketin arz geliri açısından bakıldığında aynı tutara yani 510 milyon dolara ulaşılan rakamla aynı olduğu anlaşıldı. Bu gelir ile birlikte temmuzda Türkiye'nin açığı 1.2 milyar dolar yerine 683 milyon dolar oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!