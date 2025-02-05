Hepsiburada 10 binden fazla işletmeyi ekonomiye kazandırdı

Hepsiburada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, iki yıla yakın süredir devam eden Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının sonuçlarını açıkladı. Deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ'leri e-ticarete kazandırmayı, güçlendirmeyi, bu yolla hem ekonomik kalkınma hem de toplumsal refahın tesisine katkıda bulunmayı amaçlayan program kapsamındaki toplam ticaret hacmi 10 milyar TL'ye yaklaştı.

6 binden fazla işletme depremden sonra ilk kez Hepsiburada'yla e-ticaret yapmaya başladı, bölgeden e-ticaret yapan toplam aktif işletme sayısı 10 bini geçti. Programdan yararlanarak e-ticaret yapan girişimci kadın ve kadın kooperatiflerinin sayısı 4 bini aşarken satış hacimleri yaklaşık 675 milyon TL oldu. Hepsiburada, kadın odaklı sürdürülebilir kalkınma için UN Women Türkiye ve KAGİDER'le iş birliği yaparak kadın kooperatiflerinin ürünlerini içeren Kadının Emeği Geleceğin Temeli projesini de hayata geçirdi.

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Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programını depremden bir ay sonra "Hepsiburada Sözü" vererek başlattıklarını vurgulayan Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı Cem Tanır şöyle konuştu:

"Ülkemiz tarihinin en yıkıcı afetlerden birini yaşadık, hepimizi derin bir yasa boğan kayıplar verdik. Yaraları sarmak için ilk günden tüm ülke seferber olduk, depremin ilk saatlerinden itibaren bölgenin acil ihtiyaçlarını karşılamaya odaklandık. Ancak bölgedeki çalışmalarımızda Hepsiburada olarak bölgeye sunacağımız en büyük katkının, teknoloj, ticaret, lojistik ve dijitalleşmenin gücünü kullanarak ekonomik ve toplumsal iyileşmeye destek vermek olduğunu gördük. Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programını bu inançla ‘Hepsiburada Sözü' vererek başlattık. Programın ikinci yılının sonunda deprem bölgesinden 10 bin aktif satıcıya ulaşmayı, satıcıların Hepsiburada üzerinden yaptığı ticaretin hacmini 10 milyar TL'ye çıkarmayı hedefledik. Bu hedefin büyük bölümüne henüz program bitmeden ulaşmak ülkemize, insanımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek ve sözümüzü tutmak acımızı bir nebze de olsa azaltıyor. Depremde kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

REKLAM E-ticaret İhtisas Merkezleri faaliyetlerini sürdürecek Hepsiburada, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programı kapsamında Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta E-ticaret İhtisas Merkezleri de açtı. Merkezlerde bugüne kadar 4 bin işletmeye e-ticaret eğitimleri ve teknolojik destekler verildi. Hepsiburada'nın Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü programının, afet sonrası yeniden yapılanma dönemlerinde e-ticaretin kritik rolünü ortaya koyması açısından örnek bir model olduğunu ifade eden Tanır, "Önümüzdeki dönemde gerek programın doğrudan ve dolaylı etkilerini raporlamak, gerek afet çalışmaları için örnek bir vaka olarak sunmak konusunda adımlar atacağız. Programla edindiğimiz deneyimi literatüre kazandırarak dünyayla paylaşmak için çalışacağız" diye konuştu. UNICEF iş birliğiyle çocukların eğitimine destek UNICEF'le iş birliği yapan Hepsiburada, depremden etkilenen çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına, eğitimlerinin desteklenmesine yönelik Dijital Destek Kartları'nı platform üzerinden satışa sundu. Müşteriler farklı meblağlardaki UNICEF dijital kartlarına Hepsiburada'nın ana sayfasındna ulaşıp satın alarak bölgedeki çocukların yaşam ve eğitim koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunabiliyor. Hepsiburada, çocukların eğitime ve oyuna erişimini artırmayı amaçlayan Bir Gülüş Yeter projesi kapsamındaki tüm çalışmalarını da son iki yıldır deprem bölgesinde yürütüyor. Hayata Destek Derneği işbirliğiyle sürdürülen proje kapsamındaki bilim ve sanat atölyeleri, oyun ve eğlence etkinlikleri, kitap, oyuncak ve kırtasiye ürünleri dağıtımıyla bugüne kadar 250 bine yakın çocuğa ulaşıldı. Depremden etkilenen üniversite öğrencilerine yönelik Yarınlara Söz programı kapsamında ise 300'den fazla gence girişimcilik ve e-ticaret eğitimi verildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan gençlere Hepsiburada'da staj ve mentorluk fırsatları sunuluyor. Program, gençlerin önündeki eğitime ve istihdama erişim bariyerlerini kaldırmayı, gençler arası eşitsizlikleri azaltmayı hedefliyor.