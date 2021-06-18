HDP saldırganın yakalanma anı! İlk sözleri: Bir kişiye ateş ettim

İHA

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya Onur Gencer isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Onur Gencer'in içeriye girmesinin ardından binadan silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM, BİR KİŞİYE ATEŞ ETTİM"

Öte yandan Onur Gencer'in saldırı sonrası HDP İl Başkanlığı önünde gözaltına alındığı ilk anlarda polisle diyaloğu kameralara yansıdı.

Polisin ne iş yaptığı ve ismini sorması üzerine Onur Gencer, “Kemalpaşa’da çalışıyordum, istifa ettim. Kimseye zarar vermedim, bir kişiye ateş ettim” dediği görülüyor.

Ayrıca şüphelinin, bina çevresinde birkaç kez keşif yaptığı, bina içerisine girdiğinde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüğünü söylediği de öğrenildi. Polisle girdiği ilk diyalog sırasında şüphelinin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.

POLİSİN ÖNLEMLERİ GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Öldürülen parti çalışanı Poyraz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İzmir polisi ise olayın gerçekleştiği HDP İl Örgütü çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak bekleyişini gece boyunca da sürdürdü.

TUTUKLANDI

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan Onur Gencer, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Onur Gencer tutuklandı.