İzmir'de HDP binasına silahlı saldırı: 1 ölü

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İzmir'in Konak ilçesinde, Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan saldırgan, polislerce gözaltına alındı.

İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.

SALDIRGANIN İLK İFADESİ

Saldırgan O.G., ilk ifadesinde babasının tekel işçisi olarak emekli olduğunu, kız kardeşinin öğrenci olduğunu, herhangi bir parti dernek sendika üyeliğinin olmadığını, annesinin vefat ettiğini, İzmir/Gaziemir’de ailecek ikamet ettiklerini, bekâr olduğunu ve askerlik yapmadığını, sağlık memurluğundan 2021 yılının Nisan ayında istifa ettiğini anlattı.

Ocak ayında HDP binasının adresini Google üzerinden öğrendiğini anlatan O.G., Mayıs ayında silah ruhsatı başvurusu yaptığını ve geçici ruhsat aldığını kaydetti. Saldırgan, 10 mermi ile gittiği HDP binasında mermilerin tümünü sıktığını, amacının orada birkaç kişiyi bulmak olduğunu ancak 1 kişiyi bulabildiğini anlattı.

Saldırgan, 2020 yılı ilk aylarında sağlık memuru olarak Suriye/Münbiç’e gittiğini, orada da bir süre görev yaptığını kaydetti.

Münbiç’te sağlık memuru olarak görev yaptığını anlatan saldırganın sosyal medya hesaplarındaki silahlı fotoğrafları dikkat çekti.

HDP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada da bir süredir partilerinin hedef gösterildiği öne sürülerek, bunun sonucunda İzmir İl Başkanlığına yönelik silahlı saldırıda bulunulduğu ve Deniz Poyraz isimli parti çalışanının hayatını kaybettiği bildirildi.

ŞENTOP: PROVOKASYONA DİKKAT

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İzmir'de HDP İl Binasına yapılan saldırıda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu saldırıyı kınıyorum. Bu tür siyaset üzerinden Türkiye'de huzursuzluk oluşturabilecek provokasyonlara karşı hepimizin dikkatli olmamız gerektiğini ifade etmek isterim." dedi.

AK PARTİ'DEN ART ARDA KINAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HDP İzmir İl binasına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu ülke bu oyunları çok gördü. Milletimiz sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İzmir'de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz. Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, "HDP İzmir İl binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU SANCAR'I ARADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, saldırının ardından HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı. Partiden yapılan açıklamada saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu'nun, Sancar ve HDP camiasına başsağlığı dileklerini ilettiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu, Twiter'da da şunları yazdı: "HDP İzmir il binasına yapılan saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden Deniz Poyraz’a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bu senaryoyu daha önce yaşadık, bu kez halkımız yutmaz. Uyarıyorum, kimse bu provokasyonlardan medet ummasın! Bakalım bu olaylar ileride hangi videonun konusu olacak. Göreceğiz hep birlikte. HDP camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Deniz Poyraz.

DAVUTOĞLU VE BABACAN KINADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İzmir'de HDP İl Binası'na düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Öldürülen Deniz Poyraz'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dilerim. Şiddet kaybetmeye mahkumdur. İktidar siyasete terör gölgesi düşmemesi için acilen tedbir almalıdır" açıklamasında bulundu.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "HDP İzmir İl Binasına düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda katledilen Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mevcut siyasal şiddet iklimini önlemek, siyasi partilerin ve siyasetçilerin güvenliğini sağlamak hükûmetin sorumluluğundadır" dedi.