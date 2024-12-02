Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: BAE en büyük 5.ortağımız

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 53'üncü Milli Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. İki ülkenin marşlarının okunmasıyla başlayan programa, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri’nin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank katıldı.

REKLAM advertisement1 Resepsiyonda konuşan, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin, dikkat çekici bir şekilde geliştiğini belirterek, “Ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi ve büyütülmesini, ayrıca Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) hedeflerinin gerçekleştirilmesini desteklemek için çalışıyoruz. Bu hedeflerin en önemlilerinden birisi, önümüzdeki yıllarda petrol dışı ticaret hacmini yıllık 40 milyar ABD dolarına çıkarmaktır. BAE-Türkiye ilişkilerindeki ilerleme ve ekonomik entegrasyonun geleceğine duyulan iyimserlik, 2023 yılında petrol dışı ticaret hacmini 20 milyar ABD dolarına çıkararak 2022'ye kıyasla yüzde 103,7 oranında bir artış sağladı. Bu başarı, Türkiye'yi BAE'nin en hızlı büyüyen ticaret ortağı haline getirirken, Türkiye'nin BAE'nin dünya çapındaki en büyük altıncı ticaret ortağı olmasını ve ülkenin toplam dış ticaret hacminin yüzde 5,1'inden fazlasını oluşturmasını sağladı. Bu başarılar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin, vizyon sahibi liderliğinin, inovasyon, hoşgörü ve sürdürülebilirliği bir araya getirerek insana ve insanlığa hizmet eden küresel bir lider ülke inşa etme hedefini somutlaştırmaktadır” ifadelerini kullandı.

"30 TRİLYON DOLARLIK GENİŞ BİR COĞRAFYAYLA ENTEGREYİZ" Bakan Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye için en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu belirterek, “Ülkelerimiz arasındaki siyasi ilişkiler mükemmeldir. Ve her geçen gün de güçlenmektedir. 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşik Arap Emirlikleri devlet başkanı liderliğinde ülkelerimiz arasında yüksek düzeyli stratejik konsey kuruldu. Ve ülkelerimiz arasındaki ilişki düzeyi yükseltildi. Bu adımla birlikte ülkelerimiz arasındaki ilişkiler daha da derinleşti, ivme kazandı. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu ticaret rakamlarına da yansıdı. Tarihi bir rekor kırdık. Birleşik Arap Emirlikleri en büyük 5'inci ticaret ortağımız oldu. Biz ticaretimizi mal ve hizmet çeşitliliği sağlayarak bu artışı sürdürebilir kılmak istiyoruz. Mevcut işbirliği mekanizmalarımız özellikle serbest ticaret anlaşması, her iki ülke lehine önemli kazanımları sağlamanın önünü açmış durumda. Benim eş başkanlığını da yürüttüğüm karma ekonomik komisyon sayesinde ikinci ticaretten, yatırımlara, sağlıktan turizme, tarımdan enerjiye kadar birçok alanda ortak projeleri geliştirme şansına sahibiz."

"Birleşik Arap Emirlikleri Orta Doğu coğrafyasında büyük bir başarı hikayesi. Dostlarımızın başarısı bizi mutlu ediyor. Benzer şekilde Türkiye sanayide, üretim yapısı, güçlü altyapısı, ve nitelikli iş gücüyle gelişmekte olan ülkelere göre pozitif bir şekilde ayrışıyor. Avrupa'yla gümrük birliği dahil 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 30 trilyon dolarlık geniş bir coğrafyayla entegreyiz. Bu sayede küresel ticaretteki korumacı eğilimlere karşı daha dayanıklı bir yapı gösteriyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarımızın olmadığı yakın ve dost coğrafyalarla da güçlü ilişkiler sahibiz. Dolayısıyla bölgesel entegrasyonu birlikte gerçekleştirmek için çok önemli bir fırsatımız var. Bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendireceğimize inanıyoruz. Ayrıca yenilenebilir enerji, savunma sanayi, yapay zeka, turizm ve gıda sektörlerinde büyük fırsatlar söz konu. Üçüncü ülkelerle birlikte çalışmak için de güçlü bir diyaloğumuz var. Orta ve uzun vadeli bir vizyonla iş birliği içerisinde çalışarak önemli başarı hikayeleri yazabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.