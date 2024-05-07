Hazine, 2 ihalede yaklaşık 55 milyar lira borçlandı

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İlk ihalede, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 1,24 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,22, reel bileşik faiz yüzde 3,24 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 594 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 94 milyon lira, net satış 5 milyar 888,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 126 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3437 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 26,96, bileşik faiz yüzde 28,77 oldu. Nominal teklifin 62 milyar 772,8 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 25 milyar 383,3 milyon lira, net satış 25 milyar 97,7 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 25 milyar 482 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 15 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 2 ihalede toplam 54 milyar 985,8 milyon lira borçlandı.