AA

Bakanlık, mart-mayıs 2022 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre, Hazine, söz konusu dönemde 104,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 119,5 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Bu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, martta 33,5 milyar lira, nisanda 27 milyar lira, mayısta ise 59 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın Mart-Mayıs 2022 dönemi iç borçlanma stratejisinde, martta 31 milyar liralık iç borç servisine karşılık 33,5 milyar liralık, nisanda 22,5 milyarlık iç borç servisine karşılık 27 milyarlık, mayısta ise 51,1 milyar liralık iç borç servisine karşılık 59 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Mart ayındaki iç borçlanmanın 24,1 milyar lirasının piyasadan, 2,3 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 7,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, nisan iç borçlanmasının yaklaşık 21,9 milyar lirasının piyasadan, 5,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, mayıs iç borçlanmasının 52,7 milyar lirasının piyasadan, 3,5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,8 milyar lirasının ise kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Söz konusu dönemde dış borçlanmaya gidilmeyecek.

Bu dönemde 17 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı ve 2 hazine bonosunun yeniden ihracı ve 1 hazine bonosunun ise ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Martta 67,1 milyar liralık, nisanda 30,8 milyarlık, mayısta ise 58,3 milyarlık ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 51,5 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.