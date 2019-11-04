Söylemezsem Olmaz programında yer alan habere göre; Ali Atay ile Hazal Kaya'nın evinde yangın çıktı. Ali Atay çekimdeyken evde tek başına olan güzel oyuncu kısa süreli panik yaşadı.

Talihsiz olayın ardından Hazal Kaya annesinin evinde kalmaya başladı. 8 aylık hamile olan Kaya'nın ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.