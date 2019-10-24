"HEP ÇOK ŞANSLI HİSSETTİM KENDİMİ"



Geçtiğimiz sene çok şey öğrendim... Hızlandırılmış bir hayata güvenme ve teslim olma dersi gibi bir sene oldu açıkçası. Ölümler, hastalıklar, düğünler, doğumlar... "Hayat işte, her şey bizim için" demeyi zor da olsa öğrenmeye başladığım sene oldu bu ama hep çok şanslı hissettim kendimi.