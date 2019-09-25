Yalnız başına geldiği AVM’de alışveriş yapan güzel oyuncu, ayaküstü gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Küçükköse, "Genel olarak jean giyinmeyi seviyorum. Bugünde dizimizin çekimleri başlamadan önce kışlık alışverişimi aradan çıkarmak istedim. Her şey gayet yolunda" diye konuştu.

Küçükköse, daha sonra yeni sezon ürünlerini inceledikten sonra yaklaşık üç saat kaldığı AVM'den kendi aracıyla ayrıldı.