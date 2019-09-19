Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Akşam üzeri geldiği alışveriş merkezinde yeni başlayacak dizisinin toplantısından çıktığını söyleyen başarılı oyuncu, kendine yöneltilen soruları yanıtladı.

Köse, "Yakın zamanda dizinin çekimlerine başlayacağız. Yeni bir iş, yeni heyecan beni bekliyor. Bugün yönetmenim ile görüştüm. Her şey gayet yolunda, önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacağız" diye konuştu.