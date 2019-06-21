DHA'nın haberine göre, yaz tatili için Çeşme'yi tercih eden ünlülerden güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse tatiline devam ediyor.

Daha önce meslektaşı Alp Nevruz'la plajda dinlenirken görüntülenen güzel oyuncu, bu kez işadamı sevgilisi Alp Güler ile objektife yakalandı. Dalyan'da ünlü bir beachte görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse ve Alp Güler çifti denize girdi ve sohbet etti. Neşeleri yerinde olan çift, eğlendi ve güneşin tadını çıkardı.