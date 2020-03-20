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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) koronavirüs salgını yayıldıkça havacılık sektörünün potansiyel kaybıyla ilgili tahminlerini güncelliyor. Birlik ilk olarak 20 Şubat'ta koronavirüs salgınının havayolu şirketlerinde 29 milyar dolarlık gelir kaybına yol açacağını duyurmuştu. Daha sonra 5 Mart'ta ise salgının yarattığı kaybın 63 ila 113 milyar dolar arasında olacağını duyurdu.

YÜZDE 19 DÜŞÜŞ

IATA önceki gün yayımladığı analizde ise 10 veya daha fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülkelerin bugün havayolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 94'ünün geldiği ülkeler olduğu vurgulandı. Artık kaybın 113 milyar doların üzerinde olacağı belirtildi. Bu küresel havayolu şirketlerinin gelirlerinin yüzde 19 düşmesi anlamına geliyor.

En büyük kayıp Asya-Pasifik'te bekleniyor Bölge Yolcu sayısında

beklenen düşüş (%) Avustralya, Çin, Japonya,

Singapur, G. Kore, Vietnam 49.7 Diğer Asya-Pasifik ülkeleri 7.6 Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya,

Hollanda, Norveç, İspanya,

İsviçre, İsveç, İngiltere 37.3 Diğer Avrupa ülkeleri 6.6 Bahreyn, Irak, İran, Kuveyt,

Lübnan, BAE 4.9 Diğer Avrupa ülkeleri 2.3 ABD, Kanada 21.1

200 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Yolcu sayısında beklenen bu düşüş havayolu şirketlerinin bu salgına ne kadar direnebileceği sorusunu akıllara getiriyor. IATA baş ekonomisti Brian Pearce'nin yayımladığı verilere göre havayolu şirketlerinin yüzde 75'inin masraflarını karşılayabilmek için 3 ay veya daha az dayanacak nakdi bulunuyor. Nakit sıkıntısı yaşamaya başlayacak olan havayolu şirketlerinin yaklaşık 200 milyar dolarlık bir desteğe ihtiyacı olacak.

'TEK BİR ÇÖZÜMÜ YOK'

Konuyla ilgili açıklamada bulunan IATA CEO'su Alexandre de Juniac "Her bölge ve üykeye aynı, tek bir çözüm sunulamaz. Bu yüzden dünya genelinde hükümetlerle bağlantıya geçip kendi ülkelerindeki koşullara göre önlem almalarını isteyeceğiz. Zaman burada çok önemli. Hükümetler bekle-gör politikası uygulayamaz. Hemen harekete geçmeleri lazım" ifadelerini kullandı.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü de, hükümetlere hava yük taşımacılığı operasyonlarının

aksatılmaması çağrısında bulunup, solunum cihazları ve maskelerigibi koronavirüsün yayılmasını azaltacak kritik önemdeki sağlık ekipmanları ve ilaçlarının mevcudiyetini sağlamanın gerekli olduğunu açıkladı.

'KİMSE OLACAKLARI ÖNGÖREMİYOR'

Lufthansa CEO'su Carsten Spohr ise yaptığı açıklamada, "Koronavirüsün salgını bütün küresel ekonomiyi ve şirketimizi eşi benzeri görülmemiş bir olağanüstü duruma soktu. Mevcut durumda, kimse olabilecekleri öngöremiyor" dedi. Lufthansa 763 uçağının 700'ünün uçuşunu durdurduğunu ve yönetim kurulunun yüzde 20'lik bir ücret kesintisine uğrayacağını açıkladı.

YÜZDE 70 DÜŞÜŞ

Delta Air Lines önceki gün yaptığı açıklamada, 600'den fazla jetinin uçuşunu durduracağını, şirket ödemelerinin yarı yarıya kadar azaltılacağını ve talep tekrar artana kadar seferlerin yüzde 70'den fazlasını azaltacağını açıklamıştı. American Airlines Group ise çalışanlarına gönderdiği notta, daha önce hissedarlarını çok sayıdaki temettü ile ödüllendirdiği ve iyi zamanlarda hisse geri alımları yaptığını ve şu anda krizi idare etmek için yeterli nakdinin kalmadığı eleştirilerini reddetti.

MAAŞLARDA KESİNTİ

Avustralya'daki Qantas Hava Yolları ise tüm uluslararası uçuşlarını durduracağını ve 30.000 çalışanının üçte ikisini ücretli ya da ücretsiz izne çıkardığını açıkladı. Düşük fiyatla hizmet sunan easyJet PLC hava yolu şirketi ise, önümüzdeki 18 ayda pilot işten çıkar riskini asgariye indirmek için maaş ödemelerinin dondurulması ve tüm personelin üç aylık ücretsiz izne çıkmaları gibi koşulları içeren bir anlaşmayı İngiltere'deki pilot sendikasıyla imzaladı.

Kamu şirketi Emirates de pilotlarına ve personeline ücretsizizne çıkmaları konusunda çağrıda bulunurken, rakip firma Qatar Airways ise 200 çalışanını işten çıkardı.