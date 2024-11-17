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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hava trafiğine yerli yazılım - İş-Yaşam Haberleri

        Hava trafiğine yerli yazılım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE)'nin Çukurova ve Atatürk Havalimanı'nda kullanılmaya başlandığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "İRADE yazılımı hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan ancak farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda topluyor. Bu sayede hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 12:31 Güncelleme: 17.11.2024 - 12:31
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak tüm proje ve yatırımlarda yerlilik ve millilik unsurlarını ön planda tuttuklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, “En sonunda havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova Havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk.” dedi.

        Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunun altını çizdi. Bu yeni yazılımın DHMİ bünyesinde çalışan hava trafik emniyeti elektronik personelleri ve hava trafik kontrolörlerinin teknik bilgi, tecrübe ve bilgilerinden faydalanarak geliştirildiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi (D-ATIS)’in ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında Hava Trafik Kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak” diye konuştu.

        Yazılımın teknik özellikleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “İRADE, gerçek zamanlı radar verisi, anlık olarak otomatik hava gözlem sistemi verileri, AFTN ile NOTAM verileri, güncel AIP erişimi ve meteorolojik radar ve uydu verileri gibi hava trafiğinin kontrol ve idamesi sırasında gerekli olan ancak farklı kaynaklardan elde edilen kritik bilgileri tek bir ekranda toplayarak hava trafik kontrolörlerinin önündeki ekran karmaşasını azaltarak hava trafik emniyetini artırıyor. İhtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz, yüksek verimlilik ve esnek kullanım özelliğine sahip İRADE; kritik sistemlerde dışa bağımlılığımızı azaltıp, her gün gelişen ve büyüyen havacılık endüstrisiyle her zaman tam entegrasyon sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

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