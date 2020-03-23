23 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
MGM verilerine göre, kurum tarafından başta havacılık, ulaştırma, denizcilik ve tarım olmak üzere hemen hemen tüm sektörlere hizmet veriliyor.
MGM, geçen yıl sonu itibarıyla bin 641 otomatik meteorolojik gözlem istasyonundan her dakika veri aldı. Havacılık sektörü için de 74 havalimanında kurulu istasyonlardan veri elde edildi. Denizlerdeki meteorolojik bilgilerin elde edilmesi ve denizcilik sektörüne yönelik meteorolojik ürün ve hizmetlerin hazırlanması için 70'i deniz fenerlerinde ve 13'ü şamandıralarda olmak üzere toplam 83 adet istasyondan veri sağlanıyor. Bu istasyonlardan, sıcaklık, nem, rüzgar yönü ve hızı, yağış, deniz suyu sıcaklığı ölçümleri yapılıyor.
Kurum, 2019 sonu itibarıyla 9 istasyonda yüksek atmosfer gözlemleri yaparken, 1 seyyar sistemle ihtiyaç duyulan herhangi bir noktada bu işlemi gerçekleştiriyor.
41 noktaya kurulmuş Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi de havacılık, ulaştırma, tarım, balıkçılık, enerji, savunma ve sigortacılık başta olmak üzere birçok sektöre yönelik hizmetler için kullanılıyor.
Çöllerden kalkan tozlar atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat ederken, Orta Doğu ve Afrika kaynaklı çöl tozlarının izlenmesi amacıyla Ankara ve Şanlıurfa'ya 2 Toz Gözlem Sistemi kuruldu.
14 BİN 231 TALEBE YANIT
Meteorolojik veriler konusunda özel hizmet de veren MGM, birçok sektörün bilgi talebini karşıladı. Kurum tarafından 2018'de 14 bin 585 meteorolojik veri talebi yerine getirilirken, bu sayı geçen yıl 14 bin 231 oldu.
Geçen yıl en çok meteorolojik veriyi 6 bin 249 başvuruyla sigorta sektörü talep etti. Bu sektörü 1552 taleple eğitim, 1469 istekle adalet izledi. Adaletin ardından 1079 taleple çevre, 856 taleple inşaat ve 825 taleple tarım geldi.
Enerji sektörü 759, ulaşım 269, savunma 131, gıda 96, turizm 53 ve sağlık 24 veri talebiyle öne çıktı.
Diğer sektörlerin veri talebi toplamı ise 869 oldu.
Meteorolojiden bazı adli olayların meydana gelmesinde meteorolojik şartların etkisinin belirlenmesi amacıyla mahkemelerce bilgi istenirken, sigorta sektörü de hortum ve yıldırım gibi hava olaylarına hasar tazminatı ödemelerinde bu verilerden yararlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!