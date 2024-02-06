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        Haberler Magazin 'Hatıran Yeter' filminin fragmanı yayınlandı

        'Hatıran Yeter' filminin fragmanı yayınlandı

        Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç gibi ünlü isimlerin yer aldığı 'Hatıran Yeter' adlı filminin fragmanı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:49
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        'Hatıran Yeter' ile aşk hikâyesi
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        Ömer Faruk Yardımcı’nın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hatıran Yeter' filmi, farklı yıllarda yaşanan iki etkileyici aşk hikâyesini ve duygusal sahneleriyle 16 Şubat'ta izleyiciyle buluşuyor.

        'Hatıran Yeter' filminin yayınlanan fragmanında, 'Zehra' (Belçim Bilgin) ile 'Adem’in (Burak Sevinç) aşklarının nasıl başladığını anlatan nostaljik sahnelerle açılıyor. Kaçarak evlenen iki gencin aşkı, oğulları 'Baha’nın (Aytaç Şaşmaz) dünyaya gelişiyle taçlanıyor.

        Ne var ki Baha henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı neticesinde işitme yetisini kaybediyor. Yaşıtlarından çok daha zorlu bir çocukluk geçiren 'Baha’nın hayatı, kendisi gibi sağır ve dilsiz olan 'Leyla’yla (Sümeyye Aydoğan) tanışmasıyla değişiyor. Ancak bu aşkın önüne de büyük engeller çıkıyor.

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        İşitme engelli iki genci canlandıran Aytaç Şaşmaz ve Sümeyye Aydoğan, rolleri için uzun süre işaret dili eğitimi aldı.

        Oyuncu kadrosunda Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık, Ayşegül Asar, Deniz Türkali ve Çağdaş Onur Öztürk gibi oyuncuların da yer aldığı, çekimleri Mudanya - Tirilye’de yapıldı.

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        #hatıran yeter
        #Aytaç Şaşmaz
        #Belçim Bilgin
        #Sümeyye Aydoğan
        #Burak Sevinç

        BURÇLAR

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