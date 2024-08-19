Hatay’da gölete giren kişi boğuldu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde gölete giren kişi boğuldu
Alınan bilgiye göre, Çetenli Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Zikir Göleti’ne giren İbrahim Tabanca'nın (25) gözden kaybolması üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerce gölette yapılan aramalarda Tabanca'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Tabanca'nın cenazesi incelemelerin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.