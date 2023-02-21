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Haberler Magazin Hatay depremine yakalanan Sema Aydemir, yaşadıklarını anlattı: Yıkılan çok yer var - Deprem haberleri

Hatay depremine yakalanan Sema Aydemir, yaşadıklarını anlattı

Hatay'da dün akşam iki büyük deprem daha yaşandı. Çok sayıda binanın yıkıldığı sarsıntılara Sema Aydemir de yakalandı. Günlerdir afet bölgesinde depremzedelere yemek dağıtımı yapan Aydemir, "Allah bir daha yaşatmasın. Çok korkunç, çok çaresiz kalıyor insan. Yıkılan çok yer var şu an. Biz iyiyiz çok şükür, merak etmeyin" dedi

Giriş: 21.02.2023 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Hatay depremine yakalanan Sema Aydemir, yaşadıklarını anlattı: Yıkılan çok yer var - Deprem haberleri
"Yıkılan çok yer var"
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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşayan Hatay, dün akşam da sarsıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde dün saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de ise 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, birçok ilde etkili bir şekilde hissedildi.

Türkiye'ye dünyadan destek yağarken, ünlü isimler de depremzedeler için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan eski milli sporcu Sema Aydemir, günlerdir afet bölgesinde depremzedeler için yemek dağıtımı yapıyor.

Dün akşam Hatay'da medyana gelen depreme yakalanan Sema Aydemir, o anları sosyal medya hesabından yayınladığı video ile anlattı.

"YIKILAN ÇOK YER VAR"

Sema Aydemir, "Allah bir daha yaşatmasın. Çok korkunç, çok çaresiz kalıyor insan. Yıkılan çok yer var şu an. Biz iyiyiz çok şükür, merak etmeyin" dedi.

"YANIMIZDAKİ BİNANIN DUVARLARI YIKILDI, BİZİ GÜVENLİ ALANA ALDILAR"

Bölgeden ayrılmayacaklarını ve yemek dağıtımı yapmaya devam edeceklerini söyleyen Sema Aydemir, "Dün gece çok büyük bir deprem oldu. Çok korktuk, herkes çığlık çığlığaydı. Yanımızdaki binanın duvarları yıkıldı. Biz gece tahliye edildik. Güvenli bir bölgeye geçmiştik ama şimdi tekrar mutfağa geldik. Haklı olarak ailelerimiz 'sizin de can güvenliğiniz yok, gelin' diyorlar. Haklılar" ifadelerini kullandı.

"YEMEK DAĞITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"O insanlara yemek götürülmesi gerekiyor" diyen Sema Aydemir, daha sonra sözlerine şöyle devam etti; "Buradan her gün 70 bin yemek çıkıyor. Sabahtan akşama kadar yemek yapıp, paketleyip, dağıtıyoruz. Biz gidersek bir organizasyon kurulana kadar bu insanlar yemek bulamayacaklar. Biz buraya gönüllü olarak geldik. Deprem olduğu için gidemeyiz. Süremiz dolana kadar ve yeni gönüllüler gelene kadar devam edeceğiz."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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