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Nilüfer: Çocukları koruyamadık - Deprem haberleri

Nilüfer: Çocukları koruyamadık

Nilüfer, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından üzüntüsünü dile getirdi. Şarkıcı, "Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Çocuklar öldü, bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi. Her bir çocuk bizim umudumuz, bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık" ifadelerini kullandı

Giriş: 21.02.2023 - 08:46 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Merkezüssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki peş peşe depremlerin ardından dün akşam Hatay ve çevre illerde hissedilen 6.4 ile 5.8 büyüklüğünde iki deprem kentte korku yarattı.

  • Hatay'daki depremin ardından 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişi ise yaralandı.

  • "ÇOCUKLARI KORUYAMADIK"

    Şarkıcı Nilüfer de yaşanan depremlerin ardından bir paylaşımda bulundu. Üzüntüsünü dile getiren Nilüfer, "Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Can kaybımız çok, daha da artacak gibi görünüyor. Allah'tan rahmet diliyorum kayıplarımıza, içim yanarak... Çocuklar öldü, bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi. Her bir çocuk bizim umudumuz, bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık. Artık bir şeyler değişmeli. Artık el ele vermek, tek yürek olmak, birlik olmak zamanıdır" dedi.

    Fotoğraflar: AA, HT Magazin, Instagram

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