"ÇOCUKLARI KORUYAMADIK"

Şarkıcı Nilüfer de yaşanan depremlerin ardından bir paylaşımda bulundu. Üzüntüsünü dile getiren Nilüfer, "Günlerdir boğazım düğüm düğüm, içim acıyor. Can kaybımız çok, daha da artacak gibi görünüyor. Allah'tan rahmet diliyorum kayıplarımıza, içim yanarak... Çocuklar öldü, bu depremde bebekler öldü. Benim güzel ülkem bunu hak etmedi. Her bir çocuk bizim umudumuz, bizim geleceğimiz ama onları koruyamadık. Artık bir şeyler değişmeli. Artık el ele vermek, tek yürek olmak, birlik olmak zamanıdır" dedi.



Fotoğraflar: AA, HT Magazin, Instagram