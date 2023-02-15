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Hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı

Deprem nedeniyle bölgede hasar gören tüm kültür varlıkları ve eserlerin hasar tespitleri ve eserlerin korunmasına yönelik T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce çalışmalar ilk gün itibariyle başlatıldı. Alanlarında uzman isimlerden oluşan ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi

Giriş: 15.02.2023 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
Hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı
Hasar alan kültürel miraslar koruma altına alındı
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DHA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem 14 asırdır ayakta olan Habibi Neccar Camii'nden, asırlık Adıyaman Ulu Camii'ne, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ne birçok yapıya irili ufaklı zararlar verdi.

10 ilde Vakıf Kültür Varlıkları'nın hasar tespitlerini yapmak, yapıların güvenliğini oluşturmak amacıyla ekipler oluşturulduğu belirtildi.

Eski eserlerin hasar tespiti, koruması ve ihyasına yönelik üniversitelerin eski eser konusunda uzman İnşaat Mühendisleri ve Mimar Öğretim görevlilerinden oluşturulan ekiplere ilave olarak İstanbul Teknik Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi başta olmak üzere diğer üniversitelerden de akademisyen desteği alınacağı vurgulandı.

ERSOY: RESTORASYONLAR ASLINA UYGUN ŞEKİLDE HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Depremde hasar gören kültür varlıkları için T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, "Asrın felaketinin yaşandığı bölgelerimizde tüm kültür varlıklarımızın hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yapılardan ayrılan her parça koruma altına alınarak restorasyonlar aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden ise başlatılan çalışmalar için, "Yapılardaki tüm hasarların tespitine ivedilikle başlanmıştır. Camilerden, medreselere, kiliselerden türbelere emanetimizde olan tüm yapıların ihyasına ivedilik ile başlanmıştır. Medeniyetlerimizi yaşatan tüm yapılarımızda hiçbir kalıntı enkaz veya moloz olarak değerlendirilmeyecek yapıdan ayrılan her bir parça koruma altına alınarak yapılacak restorasyonlarda aslına uygun şekilde değerlendirilecektir. Tarihine sahip çıkan bir Millet olarak vatandaşlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyete teşekkür ediyor, tüm eski eserlerimizin depremin yaşandığı ilk andan itibaren korumaya alındığını belirterek, ihyası konusunda da müsterih olmalarını rica ediyoruz" dendi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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