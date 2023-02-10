Depremin etkisiyle kiliseler de yıkıldı

HABERTURK.COM

7.7 ile 7.6 büyüklükteki depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde binlerce bina yıkıldı ve hasar gördü.

10 ili etkileyen depremler nedeniyle binlerce bina yıkılırken, afet bölgesindeki kiliseler de zarar gördü.

Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

*Fotoğraf: DHA

Meryem Ana Heykeli'nin ayakta kaldığı kiliseye İspanya'dan yardım geldi. İspanyol savaş gemisiyle İskenderun Limanı'na yanaşan İspanyol askerler, getirdikleri insani yardımları elden ele kiliseye ulaştırdı.

Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de milattan sonra 2. yüzyılda yapılan St. George Kilisesi'nin girişinde ise ufak çaplı dökülmeler bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

*Depremden önce kaydedilen fotoğraf Kültür Portalı'ndan alınmıştır.

1514'te yapılan ve 2017'de restorasyonu tamamlanarak tekrar ibadete açılan, Mar Yuhanna olarak da bilinen İskenderun Arsuz Rum Ortodoks Kilisesi büyük ölçüde zarar gördü.

*Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerinin 2018 yılı ziyaretinden bir kare... (AA)

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz fermanı ile 1870 yılı başlarında inşaatına başlanan ve 1876 yılında inşası tamamlanıp ibadete açılan İskenderun Aziz Nikola (St. Nicholas) Rum Ortodoks Kilisesi'nde ağır hasarlar oluştu.

*Kilisenin depremden önceki görüntüsü DHA'dan alınmıştır.

ÖNERİLEN VİDEO