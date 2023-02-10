Deprem bölgesindeki kültürel miraslarımız ne durumda?

AA

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Türkiye'yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremler nedeniyle binlerce bina yıkılırken, afet bölgesindeki kültürel miraslardan, tarihi yapılardan bazıları da zarar gördü. Bazıları ise zarar görmeyerek yüreklere su serpti.

GAZİANTEP KALESİ YIKILDI İlk belirlemelere göre Şahinbey ilçesindeki tarihi Gaziantep Kalesi'nin doğu, güney ve güneydoğu kısımlarında bulunan bazı burçlar, depremin etkisiyle yıkılırken, enkaz yola saçıldı. Malatya’da, Hamidiye Mahallesi Cezmi Kartay Caddesi'nde bulunan tarihi Yeni Cami de yıkıldı.

HATAY MECLİS BİNASI BU HALDE Hatay Devleti döneminde meclis binası olarak kullanılan ve yaklaşık iki yıl önce Hatay Valiliği öncülüğünde kültür-sanat merkezi haline getirilen tarihi bina çöktü.

152 YILLIK TARİHİ KİLİSE YIKILDI Yapımı 13 yıl süren ve Anadolu Katolik Kilisesi'nin merkezi olan İtalyan Latin Katolik Kilisesi, depremle yıkıldı. 152 yıllık tarihi kilisenin ayin ve cenaze törenlerinin gerçekleştirildiği alanın neredeyse tamamen çöktüğü görüldü. Meryem Ana Heykeli'nin ayakta kaldığı kilisede ölen ya da yaralan kimsenin olmadığı bildirildi.

14 ASIRLIK CAMİDEN ÜZÜCÜ HABER Görsel: İHA Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen Habibi Neccar Camisi de yıkıldı. Anadolu'nun bilinen ilk camilerinden olan 14 asırlık caminin yakınında bulunan tarihi Yeni Hamam da zarar gördü.

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA Afet bölgesindeki kültür varlıklarının son durumuyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığınca ilk andan itibaren başta personelin sağlık durumu, müze ve ören yerlerinin güvenliği, müze bina ve eserlerinin durumuyla kültür varlıklarının korunması için gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada yayılan gerçek dışı bilgiler sebebiyle bir kez daha paylaşıyorum. Deprem bölgesindeki tüm müzelerimizde eserlerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmıştır ve herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.

ZEUGMA VE NEMRUT GÜVENDE Açıklamada Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi. Depremlerden etkilenen Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Adana müzelerinde herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Bu açıklamadan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nin zarar görmediği sonucu çıktı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

ETRAFINDA BULUNAN BİNALAR NEDENİYLE GÜVENLİ BİR MÜZEYE NAKLEDİLDİ Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman, Malatya müzelerimizde ufak çatlaklar dışında bir hasar oluşmadığı ifade edilirken "Müzelerimizin koleksiyonlarında ciddi bir hasar tespit edilmemiştir. Bununla birlikte etrafında bulunan binaların tehlike oluşturabileceği ihtimali göz önünde bulundurularak Kahramanmaraş Müzemizin taşınabilir nitelikteki koleksiyonu güvenli bir müzemize nakledilmiştir" şeklinde açıklama yapıldı.

HATAY ARKEOLOJİ MÜZESİ'NİN BİR BÖLÜMÜNDE HASAR VAR Bakanlık Hatay Arkeoloji Müzesi'nin bir bölümünde hasar meydana geldiğini belirterek "Bakanlığımızca, Acil Durum Eylem Planımız doğrultusunda en hızlı ve kapsamlı personel takviyesi bu müzemize sağlanmıştır. Ayrıca elektrik kesintilerinin güvenlik zafiyeti oluşturmaması için müzemize güneş enerjili kamera sistemleri kurulmuştur" açıklamasında bulundu.

HİTİT KRALI'NIN HEYKELİ HATAY'DA SERGİLENİYOR İri gözleriyle şaşkın ve meraklı bir ifadeyle bakan, bir elinde mızrak bir elinde başak tutan Hitit Kralı II. Şuppiluliuma'nın heykeli Hatay Arkeoloji Müzesi'nde bulunuyor.

ARSLANTEPE'DEKİ KERPİÇ DUVARLARDA HAFİF KAYMALAR TESPİT EDİLDİ Dünya Miras Alanlarından Malatya Arslantepe'de kerpiç duvarlardan hafif kaymaların ve geçici çatı örtüsünde yer yer çökmelerin olduğunun tespit edildiği ancak alanda ciddi hasar oluşmadığı ifade edilen açıklamada, Diyarbakır surlarının sınırlı bir bölümünde hafif, Diyarbakır Suriçi'ndeki St. George Kilisesi'nin girişinde ise ufak çaplı dökülmeler bulunduğunun belirlendiği kaydedildi.

GÖBEKLİTEPE'DEN GÜZEL HABER "Şanlıurfa Göbeklitepe ve Adıyaman Nemrut Dağı gibi diğer Dünya Miras Alanları'nda hiçbir olumsuzluk tespit edilmemiştir" bilgisi verilen açıklamada, Gaziantep Kalesi ve Malatya Yeni Camisi başta olmak üzere bu şehirlerde bulunan bakanlığa bağlı olan veya olmayan tescilli tarihi yapılarda ve müzelerde oluşan hasara ilişkin detaylı çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Deprem bölgesine diğer müzelerden güvenlik personeli ve uzman personel desteği sağlandığı ve ihtiyaca göre çalışmaların aralıksız devam ettiği aktarılan açıklamada, "Halihazırda tüm müze ve ören yerlerimiz güvenli durumda ve kontrol altındadır. İlk andan itibaren tüm teşkilatımız, depremden etkilenen personelimize destek için sahada ve merkezde üstün gayret ve örnek bir işbirliğiyle çalışmaktadır. Bu vesileyle basta mesai arkadaşlarımız olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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