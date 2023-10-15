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        Haberler Dünya Hareketlilik devam ediyor: İsrail Gazze sınırında yığınak yapmaya devam ediyor

        Hareketlilik devam ediyor: İsrail Gazze sınırında yığınak yapmaya devam ediyor

        İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. İsrail, Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ederken, sınırdaki Sderot kentinde tank hareketliliğin arttığı görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.10.2023 - 10:22 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:22
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          İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu hazırlıkları sürerken, İsrail ordusunun Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ettiği görüldü.

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          İsrail-Gazze sınırındaki Sderot bölgesinin farklı noktalarında düzinelerce zırhlı araç ve tankın hareket halinde olduğunu görüntüledi.

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          Bazı noktalarda ise tankların park durumunda beklediği görüldü.

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          İsrail, sınıra yakın birçok farklı noktadan yine tank ve obüs atışlarıyla dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ni vururken İsrail jetleri de havadan Gazze'yi bombalamayı sürdürdü. 

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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