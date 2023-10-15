Hareketlilik devam ediyor: İsrail Gazze sınırında yığınak yapmaya devam ediyor
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor. İsrail, Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ederken, sınırdaki Sderot kentinde tank hareketliliğin arttığı görüldü
- 1
İsrail'in Gazze'ye yönelik kara operasyonu hazırlıkları sürerken, İsrail ordusunun Gazze sınırına yığınak yapmaya devam ettiği görüldü.
- 2
İsrail-Gazze sınırındaki Sderot bölgesinin farklı noktalarında düzinelerce zırhlı araç ve tankın hareket halinde olduğunu görüntüledi.
- 3
Bazı noktalarda ise tankların park durumunda beklediği görüldü.
-
- 4
İsrail, sınıra yakın birçok farklı noktadan yine tank ve obüs atışlarıyla dün akşam saatlerinde Gazze Şeridi'ni vururken İsrail jetleri de havadan Gazze'yi bombalamayı sürdürdü.
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.