İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!
İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gece gündüz yoğun bombardıman altında kalan Gazze'ye saldırılar sabahın erken saatlerinde yine başladı
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.
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İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı.
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Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.
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Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.
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