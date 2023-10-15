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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor!

        İsrail-Hamas çatışmaları 9. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gece gündüz yoğun bombardıman altında kalan Gazze'ye saldırılar sabahın erken saatlerinde yine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 15.10.2023 - 10:03
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          İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 9. gününde sabahın erken saatlerinden itibaren sürdürüyor.

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          İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin batısında Aksa Petrol İstasyonu yakınında bir evi bombaladı.

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          Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

           

           

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          Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin batısında Tel el-Heva semtinde bir evi bombalaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

           

           

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          Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da İsrail'in, Ez-Zevayide beldesi ve El-Bureyc Mülteci Kampında iki evi bombalaması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğunu açıklamıştı.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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