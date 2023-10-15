Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'e 'Aksa Tufanı' adıyla kapsamlı saldırılar başlatmış, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

İsrail-Hamas çatışması 9 gününde devam ederken Gazze'ye yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor, İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürüyor.

İsrail İletişim Bakanlığı dün Gazze Şeridi'nde su ve elektriğin ardından tüm internet hizmetlerini durduracağını duyurmuştu.

İsrail ordusu sözcüsü "IDF, Gazzelilerin güneydeki iki ana yol üzerinde 10.00 ile 16.00 arasında güvenli geçişine izin verecek" açıklamasında bulunmuştu.

Beklenen kara harekatı öncesinde İsrail ordusunun yaklaşık 1 milyon insanı güneydeki topraklara gitmesini söylemesi üzerine Filistinliler kuzey Gazze'den kaçmak için harekete geçmişti. BM ise Gazze nüfusunun neredeyse yarısının tahliye edilmesinin felaket olacağını söylemişti.

CAN KAYBI ARTIYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 329'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 114 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Buna göre, aralıksız süren yoğun bombardımanın 9'uncu gününde toplam 2 bin 329 kişi öldü, 9 bin 42 kişi yaralandı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.