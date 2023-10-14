İsrail Başbakanı Netanyahu: Bir sonraki aşamaya hazır mısınız?
Sınırdaki askerleri ziyaret eden İsrail Başbakanı Netanyahu "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor" dedi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından, Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar 8. gününde sürüyor.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze sınırı dışındaki İsrailli birlikleri ziyaret etti.
Askeri kıyafetler giyen Netanyahu, İsrailli askerlere "Bir sonraki aşamaya hazır mısınız? Yeni aşama geliyor" dedi.
* Haberin görseli İsrail Başbakanı Netanyahu'nun resmi X hesabından servis edilmiştir.