Hangi meyveler en çok şekere sahiptir?

Daha az şeker: Ahududu

Bunlar, fincan başına 8 gram ve sadece 5 gram şeker içeren ciddi bir lif yumruğu içerir. Lif, sindirim için iyidir ve daha az kalori ile daha tok hissetmenize yardımcı olabilir. Her seferinde bir tanesinin tadını çıkarmak için mükemmel boyuttalar ve biraz taze çırpılmış krema ve bir kaşıkla da fena değiller.