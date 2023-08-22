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        Haberler Sağlık Hangi meyveler en çok şekere sahiptir?

        Hangi meyveler en çok şekere sahiptir?

        Meyve senin için iyi! İhtiyacınız olan lif ve diğer besinleri içerir. Ama aynı zamanda doğal şekere sahiptir ve bazılarında diğerlerinden daha fazla bulunur.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 11:22 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:22
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        • 1

          Bağışıklık sistemini güçlendirerek hücre yenilenmesine yardımcı olan meyve sağlık açısından oldukçşa faydalı. Bol miktarda lif ve birçok besin maddesi içeren meyvelerde aynı zamanda içlerinde doğal şekerde (meyve şekeri – früktoz) bulunur. Bazı meyvelerde var olan früktoz diğerlerine göre daha fazla olabilir. Bu nedenle meyvelerin porsiyon kontrolü dikkate alınarak tüketilmesi gereklidir.

          Kilo verme verirken uyguladığınız diyetinizde ya da ameliyat sonrası meyve seçimi yapılırken, şeker oranlarını dikkate almak gereklidir.

        • 2

          Mango

          Bir mangoda 46 gram şeker var. kilonuzu veya ne kadar şeker yediğinizi izlemeye çalışıyorsanız, en iyi seçiminiz değil. Belki birkaç dilimin tadını çıkarın ve gerisini sonraya saklayın.

        • 3

          Üzüm

          Bunlardan bir fincan yaklaşık 23 gram şeker içerir. Ağzınıza atması çok kolay olan bir şey için bu çok fazla. Ortadan ikiye bölüp dondurursanız daha yavaş yiyebilirsiniz. Yemesi biraz daha uzun süren serinletici bir yaz ikramı olarak sizi bekliyor olacaklar.

        • 4

          Kiraz

          Tatlılar ve bunu gösterecek şekerleri var: Bir fincanında 18 gram var. Onlarla büyük bir kaseyi doldurursanız, ne kadar yediğinizi unutabilirsiniz. Atıştırmalığınızı önceden ölçün, böylece tam olarak ne kadar şeker alacağınızı bilirsiniz.

        • 5

          Armut

          Bir orta boy armutta 17 gram şeker bulunur. Azaltmaya çalışıyorsanız, hepsini yemeyin - az yağlı yoğurda veya salatanın üzerine birkaç dilim koyun.

        • 6

          Karpuz

          Bu yaz ikramının orta diliminde 17 gram şeker var. Adından da anlaşılacağı gibi, su ile doludur ve güneşte bir süre kaldıktan sonra vücudunuzun yeniden şarj olması için ihtiyaç duyduğu elektrolit adı verilen özel minerallere sahiptir. Sadece bir veya iki dilimde tutun.

        • 7

          İncir

          İki orta boy olan 16 gramdır. Şekerinize dikkat etmeye çalışıyorsanız, belki bir çift dilimleyin ve protein açısından zengin bir ikram için üzerlerine biraz keçi peyniri sürün veya birazını derisiz tavuk gibi yağsız etlere biraz fermuar eklemek için bir sosta kullanın.

        • 8

          Muz

          Bir orta boy muzda 14 gram şeker vardır. Bu, pazarlık ettiğinizden daha fazla görünüyorsa, yarısını sabah mısır gevreğinize dilimleyin veya fıstık ezmeli sandviçinizin ortasında küçük bir parça parçalayın.

        • 9

          Daha az şeker: Avokado

          Tüm meyveler tatlı şeylerle dolu değildir. Bütün bir avokado - evet, bu bir meyvedir - sadece 1,33 gram şeker içerir. Bir salataya koyun, tostun üzerine yayın veya biraz guacamole yapın. Ancak şekerleri düşük olmasına rağmen kalorileri yüksektir, bu nedenle onları günlük bir alışkanlık haline getirmek iyi bir fikir olmayabilir.

        • 10

          Daha az şeker: Guava

          Her biri 5 gram şeker ve yaklaşık 3 gram lif içerir - bir porsiyon kahverengi pirinç veya bir dilim tam tahıllı ekmekten alacağınızdan daha fazla. Smoothie'lerinize kabuğuyla birlikte guava eklerseniz daha da fazla lif elde edersiniz.

        • 11

          Daha az şeker: Ahududu

          Bunlar, fincan başına 8 gram ve sadece 5 gram şeker içeren ciddi bir lif yumruğu içerir. Lif, sindirim için iyidir ve daha az kalori ile daha tok hissetmenize yardımcı olabilir. Her seferinde bir tanesinin tadını çıkarmak için mükemmel boyuttalar ve biraz taze çırpılmış krema ve bir kaşıkla da fena değiller.

        • 12

          Daha az şeker: Kavun

          Tek bir orta dilimde paketlenmiş lezzet ve tatminin sadece 5 gram şekerden ve sadece 23 kaloriden gelmesi şaşırtıcı. Biraz süzme peynir ve bir tutam tuzla deneyin.

        • 13

          Daha az şeker: Papaya

          İşte alışveriş listenize ekleyebileceğiniz güzel bir tane: Küçük bir tanesinin yarısı 6 gram şeker içeriyor. Küçük olanı bile oldukça büyük, yani yarısı bir kerede yemek için bol miktarda. Tropik bir tat için biraz limon sıkabilir ve bir tutam deniz tuzu veya bir parça donmuş yoğurt ekleyebilirsiniz.

        • 14

          Daha az şeker: Çilek

          Bir bardak bütün çilek sadece 7 gramdır. Biraz canlı renk ve yaz dokunuşu için salataya ekleyin.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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