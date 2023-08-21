Kalp ve kas sağlığının olmazsa olmazı! İşte potasyum zengini besinler

NEDEN POTASYUMA İHTİYACINIZ VAR?

Yeni başlayanlar için, tansiyonunuza yardımcı olur. Bunu iki farklı şekilde yapar:

İlk olarak, böbreklerinizin yardımıyla potasyum, vücudunuzdaki fazla sodyumun idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur. Bu iyi bir şey çünkü çok fazla sodyum yüksek tansiyona neden olabilir.

İkincisi, potasyum kan damarlarınızın duvarlarının gevşemesine veya gevşemesine yardımcı olur. Çok gergin veya katı olduklarında, kalp sorunlarına neden olabilecek yüksek tansiyona yol açabilir. Yeterli potasyum almak kalbiniz için iyidir.

Ayrıca iyi bir kas sağlığı için yeterli potasyuma ihtiyacınız var. Yeterli potasyum aldığınızda böylece kaslarınız olması gerektiği gibi esneyebilir veya kasılabilir. Ve sinirlerinizin iyi çalışabilmesi için potasyuma ihtiyacı vardır.