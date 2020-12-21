ABD merkezli internet sitesi Top Beauty World, 2020'nin en güzel yüzüne sahip 100 ismini duyurdu. Oylamada ünlü oyuncu Hande Erçel 'dünyanın en güzel kadını' seçildi. Barbara Palvin, Gal Gadot ve daha pek çok güzeli geride bırakan oyuncunun güzelliği tescillendi. Listede 5 Türk daha yer aldı. Listeye Neslihan Atagül 89., Elçin Sangu 83., Demet Özdemir 75., Fahriye Evcen 45., Tuba Büyüküstün 29. sıradan girdi. 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadını' sıralamasında yer alan ilk 50 isim...

1- Hande Erçel (Türkiye)