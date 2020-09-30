Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hande Ataizi, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ataizi, uzun bir aradan sonra setlere dönme heyecanı yaşadığını söyledi.

Hande Ataizi, "Çok heyecanlıyım. Benim sahnelerim birkaç gün sonra başlayacak. Set ortamını çok özledim" şeklinde konuştu.