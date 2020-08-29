İTÜ Devlet Konservatuvarı’nda öğrenci olduğunu öne süren bir kullanıcı, Ataizi’nin fotoğrafının altına şu yorumu yaptı:

“Ben İTÜ devlet konservatuarında okuyorum da acaba sizin gibi kolay yoldan ünlü olmak için dizilerde veya filmlerde sevişmeli ya da öpüşmeli rollerde mi rol almalıyım yoksa sizin gibi bir filmde tamamen çıplak olarak soyunmalı mıyım? Hani siz Mum Kokulu Kadınlar filminde çırılçıplak soyunarak ünlü oldunuz ya o yüzden sormak istedim size”