"Annem, 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi"

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Kurduğu yardım kuruluşu AHBAP ile ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı, 2019'da yaşamını yitiren annesi Sabriye Acil ile bir anısını anlattı. "ANNEM, 'OĞLUM ÇOK BAĞIRIYORSUN' DEDİ" Levent, "Yıl 2017... Annem yatağa bağımlıydı. Adana konserime gelmek istemiş ve ablama da, 'Bak Haluk’a söyleme, kızar bana' demiş... Arkalardan bir yerden izletmişler konserimi. Konser bitimi söylediler bana Biraz kızdım tabii. Neyse, sordum ona; 'Anam nasıldı konser?'... 'Oğlum çok bağırıyorsun' dedi" ifadeleriyle takipçilerini gülümsetti. 2019 YILINDA KAYBETTİ Şarkıcı Haluk Levent'in annesi Sabriye Acil, 93 yaşında yaşamını yitirmişti. Levent acı haberi sosyal medyadan, "Dün gece annemiz Sabriye’yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli yönetecek. AHBAP’LAR çalışmaya devam edecek. Yarım kalan iş bırakmayacak. Yakında görüşürüz canlarım" sözleriyle duyurmuştu.

HİÇ BEKLEMEDİĞİ BİR YANIT ALDI Öte yandan Haluk Levent, geçtiğimiz ay Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana'ya çağırıldığını düşünerek, soluğu kentte almıltı. Davet üzerine Adana'ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca, yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştı. Organizasyonun İstanbul Ortaköy’de düzenlendiğini öğrenince neye uğradığını şaşıran Haluk Levent, yaşananları Twitter hesabından yayınladığı gönderilerle anlatmıştı.

YANLIŞLIKLA ADANA'YA GİTTİ Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti: İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül’de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

- Tabii ki sayın valim.

Az önce;

- Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

- Ortaköy’de.

- Ortaköy! Ama ben Adana’ya geldim.

- Yapmayın ya...