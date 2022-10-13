Anadolu rock müziğinin efsane ismi Barış Manço, 'Kurtalan Ekspres Barış Manço Saygı Gecesi' konseptiyle hazırlanan özel gecede anıldı.

Poll Production tarafından Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde düzenlenen konserde, Kurtalan Ekspres, Haluk Levent, Şevval Şam ve Melek Mosso gibi isimler sahne aldı. Ünlü şarkıcılar Barış Manço'nun parçalarını seslendirdi.

"SAYGI KELİMESİ SİZİN İÇİN NE İFADE EDİYOR?" Doğukan Manço, geceyi düzenleyen yapımcı Polat Yağcı'ya tepki gösterdi.

Manço, Twitter hesabından "Barış Manço Saygı Gecesi' adı altında bir konser yapıyorsunuz. Bırakın aileden bir rıza almayı, aile bireyleri haberi bile sosyal medyadan öğreniyor. Saygı kelimesi sizin için neyi ifade ediyor? @pollproduction" mesajını paylaştı.

HALUK LEVENT'TEN ÖZÜR Doğukan Manço'nun bu açıklamasını gören ve etkinlikte sahne alan Haluk Levent, Manço'dan özür diledi. Levent, "Haklısın kardeşim. Ben de 1 şarkı söyledim dün akşam. Çünkü Kurtalan Expres i çok seviyorum. Ben kendi adıma özür diliyorum. Değerli Barış Manço ailesi hepimizin ailesidir. Kasıtlı yapılmış olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama yine de ortada bir telif bir emek var." ifadelerini kullandı. Eğer telifler ödenirse Manço Ailesi'nin dava açmayacağı öğrenildi.